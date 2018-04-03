Dha Ankara - Rusya Lideri Putin: S-400 Sistemlerinin Teslimat Sürelerinin Azaltılmasına Karar Verdik

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, talep üzerine S-400 füzelerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı ile ikili anlaşmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen imza töreninden sonra taraflar Erdoğan ve Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen nedeniyle tebrik ettiği Putin'e, Rusya'daki yangın faciası nedeniyle de başsağlığı dileklerini iletti.

'HEDEF 100 MİLYAR DOLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÜDİK'in 7'inci toplantısını az önce tamamladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Konsey toplantısı kapsamında yaptığımız baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirme imkanı bulduk. Bizler değerli dostumla baş başa ikili görüşmemizi yaparken, diğer taraftan ÜDİK üyesi arkadaşlar kendi aralarında ikili görüşme gerçekleştirdiler. Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve bu vesileyle de 100 milyar dolar hedefine yaklaşmamızı temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan gelen turist sayısına ilişkin de, "2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor" dedi.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın İranlı mevkidaşımızın da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak" diye konuştu.

AFRİN OPERASYONU GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Afrin operasyonuna ilişkin Putin'e bilgi aktardığını da belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz."

'İŞ BİRLİĞİMİZ, TIPKI SU VERİLMİŞ DEMİR GİBİ ÇELİKLEŞTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi" dedi.

'SURİYE'NİN GELECEĞİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE BIRAKILAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğiyle ilgili de "Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

'ANLAŞMAMIZI YAPTIK, DEFTERİ KAPATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun sorusunu üzerine S-400 füzelerinin teslimatıyla ilgili şunları söyledi:

"S-400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu'nun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile başka anlaşmalara ilişkin de, "Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de işbirliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük" dedi.

PUTİN: S-400'LERİN TESLİMAT SÜRESİNİ AZALTMAYA KARAR VERDİK

Rusya Lideri Putin ise, toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını ifade ederek ileride de karşılıklı yatırımların arttırılması niyetinde olduklarını söyledi. 2017 yılında Türk-Rus ticaret hacminin arttığını ifade eden Putin, şöyle konuştu:

"Ticaret hacmimiz 22.1 milyara doları aştı. Gelecekte yeni ticaret platformları kurmayı planlıyoruz. Karma ekonomi komisyona da son derece büyük bir rol düşüyor. Nükleer enerjide işbirliğimiz farklı bir düzeye taşındı. Bugün ilk nükleer güç santralini kuruyoruz. Ortak hedefimiz 2023'te ilk reaktörün devreye girmesi."

Toplantıda S-400'lerin teslimatını da görüştüklerini ifade eden Rusya Başkanı Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik. S-400 konusunda Türk meslektaşlarımızın ricası oldu. Üretimine ivme kazandıracağız. Bu ticari bir meseledir. Şirketler tarafından çözüme bağlanıyor." diye konuştu.

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Haber: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,