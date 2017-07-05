Dha Ankara- Mustafa Elitaş: Bu Hatfa İçinde TBMM'ye İç Tüzüğü Vermeyi Planlıyoruz (Geniş Haber)

AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlemesine" ilişkin verdikleri teklifi görüşmek üzere MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay ile biraraya geldi. Elitaş, "İnşallah bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz" dedi.



AK Parti Grup aşkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlenlemesine" ilişkin MHP'ye verdikleri teklifi görüşmek için MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP'nin anayasa komisyonu üyesi Mehmet Parsak ile Meclis'te bir araya geldi. Mustafa Elitaş, "AK Parti olarak bir hazırlık çalışması yaptık ve bayramdan önce MHP'ye gönderdik. Bugün onların değerlendirmeleri çerçevesinde eleştiri ve katkılarını birlikte görüşüp değerlendireceğiz. İnşallah bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz. Buradaki esas amacımız TBMM'nin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için bundan önceki tecrübelere dayanarak bir iç tüzük değişikliği temin etme olacak. İnşallah bundan sonra TBMM hem denetim hem yasama faliyetlerini etkin şekilde yapma imkanını elde eder. Zaman israfını ortadan kaldıran bir çalışma düzeni içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.



ERKAN AKÇAY: MAKUL ÖLÇÜLERDE KATKIMIZI VEREREK MUTABAKATI SAĞLAYACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM."



MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay makul ölçülerde teklife katkı vereceklerini kaydederek, "Bayram öncesi AKP yaptığı iç tüzük hazırlığını bir öneri halinde grubumuza sundu ve değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla yaparak, görüşmeye başlayacağız. Bunun ilk adımlarından birisi de iç tüzük değişikliğini gerçekleştirerek TBMM'nin daha etkin ve verimli çalışmasını temin edecek değişiklikleri gerçekleştirmek. Bundan önce 23 ve 24'üncü dönemde oluşturulan komisyon çalışmalarından da istifade etmek suretiyle bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. MHP olarak makul ölçülerde katkımızı vererek mutabakatı sağlayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.



MUSTAFA ELİTAŞ: CHP VE HDP'NİN KATKILARINI KOMİYSON VE GENEL KURULDA BEKLİYORUZ



Mustafa Elitaş, CHP'nin iç tüzük toplantısında olmamasının anımsatılması üzerine şöyle dedi: "Meclis başkanımız çağırmıştı grup başkanlarını toplantıya. Toplantıya grup başkanvekilleri katıldı ve hem CHP'nin hem de HDP'hnin iç tüzük çalışmasında bulunmayacaklarını kesin dille ifade ettiklerinden dolayı biraraya gelemedik. Gönül ister ki 23 ve 24'üncü dönemde yapılan iç tüzük çalışmalarındaki katkı çerçevesinde bu iç tüzük çalışmasında bulunmalarını arzu ederdik. Maalesef hem CHP hem HDP Meclis Başkanıyla yapılan o toplantıda kapıyı tamamen kapattılar. O anlamda bundan sonra yapacak katkılarını komisyon ve Meclis Genel Kurulu'nda vermelerini bekliyoruz."



ERKAN AKÇAY: CHP BU ÇALIŞMADA YER ALABİLİRDİ



Erkan Akçay ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "CHP maalesef davet etsinler gitmeyim davet etmesinler küseyim tavrı içinde. Biz MHP olarak bundan önceki anayasa değişikliğinde olduğu gibi iç tüzük değişikliği çalışmalarında da ana muhalafet olarak gerekli sorumluluğu almalarını beklerdik. Ama CHP ve HDP katkı vermeyeceklerinin beyan etmişlerdi. Buna rağmen CHP ana muhalafet partisi olmanın gereği olarak bu çalışmalarda yer alabilirdi."



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Nursima KESKİN / ANKARA,-