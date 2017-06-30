Dha Ankara- Msb Işık ile Katar Savunma Bakanı Savunma Alanında İkili İlişkilerin Yanısıra Körfez...

Milli Savunma Bakanı (MSB) Fikri Işık, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ile makamında görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede Katar ile savunma alanında ikili ilişkilerimizin yanısıra Körfez bölgesindeki durum ele alındı. Ziyarette, MSB Işık mevcut meselelerin, aslında hepsi kardeş olan ilgili ülkeler arasında samimi bir diyalogla ve Katar'ın egemenlik haklarına saygı temelinde en kısa sürede çözülmesi gerektiği hususunu dile getirdi" denildi.



ANKARA