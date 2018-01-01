Dha Ankara - Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Belli Oldu
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9794035 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldı.
AMORTİLER 4 VE 6 OLDU
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 4 ve 6 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "8757022" oldu.
61 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
0798081
5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:
2551923
2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:
9201621
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:
8757022
500 BİN TL KAZANAN NUMARA:
4136086
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Çekilişten görüntü
Haber: ANKARA,