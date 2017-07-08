Dha Ankara - Meteoroloji: Hava Sıcaklıkları Artarak, Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında yurt genelinde önemli bir yağış beklenmediğini açıkladı.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağının ve hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



İSTANBUL'DA 30-33, ANKARA'DA 32-36 DERECE



Meteoroloji'nin tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının; Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31, Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda uyarı yapıldı.



Haber: ANKARA,