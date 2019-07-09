DHA ANKARA – Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)
TBMM'de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
TBMM'de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı bildirildi. Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü.
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-MHP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik ve tartışmalar
- Ankara
Kaynak: DHA
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