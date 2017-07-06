Dha Ankara- Kılıçdaroğlu: Adalet Yürüyüşü Türkiye'de Yapılmış En Onurlu Eylemlerden Biri Olarak...

"ADALET GELENE DEK SUSMAYACAĞIZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Adalet Yürüyüşü, Türkiye'de yapılmış en onurlu eylemlerden biri olarak tarihe geçecek. Adaleti Türkiye'ye, el ele vererek getireceğiz. Adalet istemek bize sağlanan bir lütuf değil, her vatandaşın doğuştan sahip olduğu anayasal hakkıdır. Adalet gelene dek susmayacağız" dedi.



ANKARA