Dha Ankara- Kılıçdaroğlu: Adalet Bekleyerek Gelmez, Cesur Adımlarla Türkiye'ye Adaleti Birlikte...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Adalet isteyen kim olursa olsun, biz onun sesi olacağız. Adalet bekleyerek gelmez, cesur adımlarla Türkiye'ye adaleti birlikte getireceğiz. Tarih hukuku katledenleri değil, adalet için cesaret gösteren ve hakkını arayan on binleri yazacaktır. Tüm Türkiye için adalet istiyoruz" dedi.



ANKARA