Dha Ankara- (Kıbrıs Müzakereleri) Başbakan Yıldırım : Sağlık Olsun Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk...

"KALICI, EŞİT PAYLAŞIMI ESAS ALAN BİR ÇÖZÜMÜ ARZU EDERLERSE DAİMA YAPICI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ. OLMAMASI HALİNDE DE DÜNYANIN SONU DEĞİL"



Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasına ilişkin, "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti, elinden geleni yaptı. Güney Kıbrıs Rum tarafı, AB üyesi olmanın verdiği rahatlık ile maalesef çözüm konusunda beklenen yapıcı tutumu göstermedi, göstermiyor. Güvenlik ve garanti konusu hayati öneme sahip bir gevşeme söz konusu değil. Ne zaman ister BM ister başka organizasyonlar adada kalıcı, eşit paylaşımı esas alan bir çözümü arzu ederlerse biz daima yapıcı olmaya devam edeceğiz. Olmaması halinde de dünyanın sonu değil. Hayat devam ediyor. Gereken ne ise bugüne kadar Kuzey Kıbrıs'a yaptıklarımız bundan sonra da aynı şeklinle devam edeceğiz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti, elinden geleni yaptı. Yapıcı olamaya başından beri gayret etti. Gerçekten çözümü samimiyetle isteyen taraf olduğunu hem BM, Avrupa Birliği'ne diğer garantör ülkelere çok açık bir şekilde gösterdi. Ancak 2004'te yapılan referandum sonrası Güney Kıbrıs tarafının tek taraflı olarak AB'ye tam üye yapılması aslında bugünlerin alt yapısını hazırlamış oldu.



GÜVENLİK VE GARANTİ KONUSU HAYATİ ÖNEME SAHİP BİR GEVŞEME SÖZ KONUSU DEĞİL



Güney Kıbrıs Rum tarafı, AB üyesi olmanın verdiği rahatlık ile maalesef çözüm konusunda beklenen yapıcı tutumu göstermedi, göstermiyor. Bizim açımızdan olmazsa olmazımız hangi çözüm elde edilirse edilsin hangi konuda anlaşmaya varılırsa varılsın geçmiş yıllardaki acıların tekrarlanması için güvenlik ve garanti konusu hayati öneme sahip bir gevşeme söz konusu değil.



EŞİT PAYLAŞIMI ESAS ALAN ÇÖZÜMÜ ARZU EDERLERSE BİZ DAİMA YAPICI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada yaşayan kardeşlerimiz hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Ne zaman ister BM ister başka organizasyonlar adada kalıcı, eşit paylaşımı esas alan bir çözümü arzu ederlerse biz daima yapıcı olmaya devam edeceğiz.



OLMAMASI HALİNDE DE DÜNYANIN SONU DEĞİL. HAYAT DEVAM EDİYOR



Olmaması halinde de dünyanın sonu değil. hayat devam ediyor. Gereken ne ise bugüne kadar Kuzey Kıbrıs'a yaptıklarımız bundan sonra da aynı şeklinle devam edeceğiz.



DOĞAL KAYNAKLARIN TEK TARAFLI OLDU BİTTİ İLE ORTAYA ÇIKARILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ



Kıbrıs adanın etrafındaki doğal kaynakların tek taraflı oldu bitti ile ortaya çıkarılması yönündeki girişimler de asla kabul edilemez."



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Hakime TORUN / ANKARA