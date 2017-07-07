Dha Ankara - Kelepçe Takılmasını Reddeden Demirtaş, Duruşmaya Katılmadı (3)

DEMİRTAŞ: ADALETSİZLİĞE HER HALÜKARDA DİRENECEĞİZ



HDP Genel Merkezi, Edirne Cezaevi'nde bulunan ve bugün Ankara'daki duruşmasına kelepçe ile götürülmek istendiği için gitmediğini açıkladığı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasadışı ve ahlak dışı buluyorum" dediğini belirtti. HDP Genel Merkezi tarafından duyurulan Selahattin Demirtaş'ın mesajı şöyle:



"Dün, avukatlarıma 'Duruşmaya getirilmemem halinde tek problemin, yol boyunca ring aracında bileklerime kelepçe takılmasını kabul etmediğim olduğu anlaşılmalıdır' demiştim. Ben halen dokunulmazlığı devam eden görevde bir milletvekiliyim. Halkın iradesini temsil ediyorum. Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasadışı ve ahlak dışı buluyorum. Kelepçe takılmasını kabul etmediğim için de sabah saat 04.00 sıralarında cezaevi kapısından ring aracına bindirilmeden hücreme geri getirildim. Tutuksuz olduğum bir dosyada bile bu şekilde adil yargılanma hakkım engellendi. Tutuklu olduğum dosyada ise yargılanacağım mahkeme ve günü 8 ay geçmiş olmasına rağmen halen belli değildir. Adaletsizliğe karşı her halükarda direneceğiz ve temsil ettiğimiz halk iradesinin onurunu koruyacağız."



Haber: ANKARA,