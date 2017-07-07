Dha Ankara - Kelepçe Takılmasını Reddeden Demirtaş, Duruşmaya Katılmadı (1)

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kelepçe takılmasını reddettiği için Ankara Adliyesi'nde yargılanacağı davaya katılmadı. Demirtaş'ın duruşmaya SEGBİS üzerinden katılacağı öğrenildi.



Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya katılmak üzere sabah saatlerinde, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden çıkmak için hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a askeri yetkililer, kelepçe takmak istedi. Milletvekilliğinin devam ettiğini ve dokunulmazlığının bulunduğunu belirten Demirtaş, askeri yetkililere kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, askeri yetkililerin kendisini kelepçesiz duruşmaya götüremeyeceklerini belirtmesi üzerine tekrar kaldığı odaya döndüğü öğrenildi.



Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA,