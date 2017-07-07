Dha Ankara - İngiltere İşçi Partisi'nden 'Adalet Yürüyüşü'ne Destek Mesajı
İNGİLTERE İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndererek, 'Adalet Yürüyüşü'ne destek verdi.
İNGİLTERE İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndererek, 'Adalet Yürüyüşü'ne destek verdi. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, İşçi Partisi Lideri Corbyn, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na gönderdiği destek mesajında "Eziyet çeken, mağdurlarla dayanışma içindeyim ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin hapisteki CHP'lilerin serbest bırakılması çağrısını destekliyorum" dedi.
Haber: ANKARA,