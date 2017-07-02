Dha Ankara - İçişleri Bakanlığı: Lice'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist, 2016'da Kuzey Irak'tan...

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ndeki Türelli mülki sınırları içerisinde, dün öldürülen 'Amed Regel' kod adlı Sadık Altun isimli teröristin, 2016 yılında Kuzey Irak'tan 'sabotajcı' olarak geldiği ve Şenyayla bölgesinde faaliyet yürüttüğü açıklandı.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Amed Regel' kod adlı teröristin, 19 Eylül 2016 tarihinde Muş'un Kulp İlçesi'nde, karayolunda infilak ettirilen mayın ve el yapımı patlayıcının döşenmesi olayında yer aldığı belirtildi. Muş'un Yürecik Köyü mülki sınırları içerisindeki tren raylarında imha edilen mayın ve el yapımı patlayıcının döşenmesi olayıyla 10 Haziran 2016 tarihinde, Muş'un Kulp İlçesi'ndeki karayoluna mayın ve el yapımı patlayıcının döşenmesi olayında yer aldığı bildirildi. Teröristin ayrıca 9 Eylül 2016 tarihinde, Bitlis'ten Elazığ'a seyir halindeki tren güzergahında patlatılan mayın ve el yapımı patlayıcının döşenmesi olayında yer aldığı açıklandı.



Haber: ANKARA,