Dha Ankara - İçişleri Bakanlığı: Çukurca'da 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca bugün saat 14.30 sıralarında başlayan ve devam eden temas araması faaliyetinde 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirirken, bölgede operasyonun devam ettiğini belirtti.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çukurca Güvendağı güneyinde devam eden operasyonda ise 1 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki İkiyaka bölgesinde; 25 Mart günü başlatılan 'Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar' operasyonu kapsamında, bugün saat 12.00 sıralarında, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen temas araması faaliyetinde Binbirkapısı mevkisindeki bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede ele geçirilenler şöyle:



"3 PKM (Biksi) Mk.Tf., 1 KPVT (Doçka) Uçsv.Mk.Tf, 2 adet RPG-7 Roketatar, 5 el bombası, 17 anti-tank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 1 anti-personel roketatar mühimmatı, 83 boş el bombası, 400 adet AK-47 kalaşnikov P.Tf. Fişeği, 800 PKM (Biksi) Mk.Tf. Fişeği, yaklaşık 300 fünye, 5 paket fünye, 3 sarım kablo, 1 hilti ucu"



Haber: ANKARA,