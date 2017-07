Dha Ankara - İçişleri Bakanı Soylu: Faillerle İlgili Gerekli Aramalar Yapılıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının Kaymakam Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesine ilişkin "Olay olur olmaz kendisiyle konuştuk. Gayet sağlıklı. Faillerle ilgili gerekli aramalar yapılıyor. Onlar da bulunacak ve gereği yerine getirilecektir" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siirt'in Baykan İlçesi'nde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının, Kaymakam Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle ilgili Bakan Soylu, "Bugün saat 08.45 sıralarında Kaymakamımız Mehmet Kocabey, yol kontrolünü yapabilmek ve orada inşaat işlerinin nasıl gittiğini takip edebilmek için oraya intikal etmek üzereyken yola döşenmiş EYP ile zarar verilmek istendi. Allah'a şükür, hem kaymakamımızda hem personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bir de bütün arkadaşlarımızda, orada zırhlı araç söz konusu. Olay olur olmaz kendisiyle konuştuk. Gayet sağlıklı. Valimiz de hemen yanı başında. Terör örgütüne karşı yürütülen bu büyük mücadelede, hem sabrımızı zorlamaya hem de ortaya koymuş olduğumuz bu kararlılığı etkilemeye çalışacaklardır. Bunlar beklediğimiz şeylerdir; ama ne kararımızda ne de sabrımızda herhangi bir farklılık söz konusu olacaktır" diye konuştu.



"GEREĞİ YERİNE GETİRİLECEK"



Olayın failleriyle ilgili gerekli aramaların yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Biliyorsunuz, 20 Haziran'da özellikle Hakkari'de çok iyi yetişmiş bir vatan evladını kaybetmiştik, Murat Üçöz Yüzbaşımız. Çukuca Jandarma Komando Taburumuz, bu gece yaptığı operasyonla fail olan 2 kişiyi etkisiz hale getirildi. Yüzbaşımızın da kanı yerde kalmamış oldu. Biz büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Bu olayda da operasyon hemen başladı. Faillerle ilgili gerekli aramalar yapılıyor. Merak etmeyin, onlar da bulunacak ve gereği yerine getirilecektir" dedi.



