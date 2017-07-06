Dha Ankara - Herekol Bölgesinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Siirt'in Pervari İlçesi Yazlıca Dağı (Herekol) bölgesinde sürdürülen Gökhan PEKER - 01 operasyonu kapsamında bugün, Siirt Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca, PKK terör örgütünün silah deposu olduğu değerlendirilen 1 adet mağara içersinde çok sayıda mühimmat tespit edildi.



Açıklamada "Siirt-Pervari ilçesi Yazlıca Dağı (Herekol) bölgesindeki, "Şehit P.Kur.Alb. Gökhan PEKER-01" operasyonu kapsamında, 6 Temmuz 2017 Perşembe günü, Siirt JÖH Tb.K.lığı unsurlarınca örgütün silah deposu olduğu değerlendirilen 1 adet mağara tespit edilmiş, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.