Dha Ankara - Hdp'den 'Adalet Yürüyüşü'ne Destek Ziyareti
HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne yarın destek ziyaretinde bulunulacağını duyurdu.
HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne yarın destek ziyaretinde bulunulacağını duyurdu. Parti genel merkezinden yapılan açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oluç, Sezai Temelli; MYK üyeleri Beyza Üstün, Murat Mıhçı; HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'la milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Mithat Sancar ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk 3 Temmuz Pazartesi günü 'Adalet Yürüyüşü'ne destek ziyaretinde bulunacak. HDP heyeti, aynı gün saat 14: 00'te Kandıra Cezaevi önünde açıklama yapacak.
Haber: ANKARA,