Dha Ankara - Genekurmay Başkanı Akar, Karargahta Çocukları Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit ve karargah personelinin çocukları ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda gerçekleşen buluşmada Orgeneral Hulusi Akar, çocukların bayramını kutladı. Akar, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

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