Dha Ankara - Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'ye Geliyor

FRANSA Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, 14-15 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız Bakan Le Drian arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.



Haber: ANKARA,