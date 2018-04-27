Dha Ankara- Eski Edok Komutanlarının Yargılandığı Davada, 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis...
FETÖ'nun darbe girişimine ilişkin eski EDOK komutanlarının yargılandığı davada aralarında eski Korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
FETÖ'nun darbe girişimine ilişkin eski EDOK komutanlarının yargılandığı davada aralarında eski Korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 3 sanık beraat etti.
ANKARA