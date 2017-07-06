Dha Ankara- Erdoğan: Endonezya ile Ticaret Hacmimizde 10 Milyar Dolar Hedefimize Ulaşmalıyız (Geniş...

"FIRAT KALKANI HAREKATIYLA 3 BİNİN ÜZERİNDE DEAŞ'LI TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"



"5 BİN TERÖR ŞÜPHELİSİNİ SINIR DIŞI ETTİK, 53 BİN KİŞİYE DE GİRİŞ YASAĞI KOYDUK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin bir mücadele yürütüyoruz. Endonezya ile DEAŞ ve FETÖ gibi iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya ile ticaret hacmimiz yeterli seviyede değil. Bunu daha da artırmalı ve 10 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız" dedi.



"YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILARLA MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde özellikle güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunmalarının yanı sıra görüşülen başlıklarda her iki ülkenin de emniyeti için önemli kararlar aldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun acısını defaatle yaşamış olan bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör örgütlerinin Endonezya'nın huzur ve istikrarına kastettiğini gayet iyi biliyoruz.



5 BİN TERÖR ŞÜPHELİSİNİ SINIR DIŞI ETTİK, 53 BİN KİŞİYE DE GİRİŞ YASAĞI KOYDUK



Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik, 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık.



FIRAT KALKANI HAREKATIYLA 3 BİNİN ÜZERİNDE DEAŞ'LI TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Fırat Kalkanı Harekatıyla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. İnşallah bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."



"ENDONEZYALI KARDEŞLERİME, FETÖ İLE MÜCADELEMİZE VERDİKLERİ GÜÇLÜ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Çok daha dikkatli olunması, istihbarat paylaşımının en üst düzeye çıkarılması gereken kritik bir döneme girildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşgal ettiği bölgelerden çıkarılan DEAŞ'lı teröristleri ülkemize veya kaynak ülkelere tehdit oluşturmasının önüne şimdiden geçmeliyiz. Ben bu vesileye bir kez daha Endonezyalı kardeşlerime, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Bu eli kanlı çetenin ortak gayretlerimizle kökünün kurutulacağına, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden def edileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



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