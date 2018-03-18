Dha Ankara – Erdoğan'dan Bahçeli'ye Tebrik Telefonu

Dha Ankara – Erdoğan'dan Bahçeli'ye Tebrik Telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Dha Ankara – Erdoğan'dan Bahçeli'ye Tebrik Telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultay'ında yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Haber: ANKARA,

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