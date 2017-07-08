Dha Ankara - Dışişleri'nden Mısır'daki Terör Saldırılarına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Mısır'da meydana gelen terör saldırıları kınanarak, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da yaşanan terör saldırılarına ilişkin "Dün Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yönelik yapılan terör saldırılarını kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.



Haber: ANKARA,