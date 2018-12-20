Dha Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gece geç saatlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gece geç saatlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile gece geç saatlerde telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının değerlendirildiği öğrenildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA