Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

Haber: ANKARA,