Dha Ankara- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığın Ziyaret...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.
Görüntü dökümü
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-Ziyaretten görüntü
Haber: ANKARA,