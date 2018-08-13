Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde elilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinilirken Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı vurgulandı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
Haber: ANKARA,