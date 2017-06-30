Dha Ankara- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü (2)
İKİ LİDER GÖRÜŞMEDE, "SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER İLE ASTANA GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNDİ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.
İKİ LİDER GÖRÜŞMEDE, "SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER İLE ASTANA GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNDİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Ramazan bayramını kutladığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Suriye meselesinin çözümüne yönelik işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Hamburg'da G-20 Zirvesi'nde yüzyüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldılar.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ve Putin'nin görüşmesinin arşiv görüntüleri
ANKARA,