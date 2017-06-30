Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin 23 Haziran'da yaptığı elefon görüşmesinin arşiv görüntüleri. Görüntü Dökümü-----------------------------Erdoğan ve Putin'nin görüşmesinin arşiv görüntüleri ANKARA,

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin 23 Haziran'da yaptığı elefon görüşmesinin arşiv görüntüleri. 

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan ve Putin'nin  görüşmesinin arşiv görüntüleri 

ANKARA,