Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin 23 Haziran'da yaptığı elefon görüşmesinin arşiv görüntüleri. Görüntü Dökümü-----------------------------Erdoğan ve Putin'nin görüşmesinin arşiv görüntüleri ANKARA,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin 23 Haziran'da yaptığı elefon görüşmesinin arşiv görüntüleri.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ve Putin'nin görüşmesinin arşiv görüntüleri
ANKARA,