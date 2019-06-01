DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN '15 TEMMUZ' GENELGESİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleriyle ilgili genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan 2019/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, Türk milleti ve güvenlik güçlerinin 15 Temmuz 2016'da imza attığı demokrasi zaferinin üçüncü yıldönümü sebebiyle, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yapılacak.

'CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK'

Düzenlenecek etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak. Ancak Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek ve koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim Başkanlığı'nca oluşturulacak 'www.15temmuz.gov.tr' adresinde bulunan kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesiyle ilgili ricası da genelgede yer aldı.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA