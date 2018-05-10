BBP'yi Ziyaret Eden Erdoğan'dan "Ortak Miting Yapılacak mı" Sorusuna Yanıt: Gündemimizde Yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ne geldi. Genel Başkan Destici ve parti yetkilileri Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşmenin ardından Erdoğan, "Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz onu konuştuk. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu çalışmaları, görüşmeleri yapacağız." dedi

ERDOĞAN, BBP'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda bulunan BBP'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti binası önünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yetkilileri karşıladı. Erdoğan, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte geldiği BBP'de, parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Ziyaret sonrası ortak açıklama:

ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NE YAPABİLİRİZ ONU KONUŞTUK

Erdoğan görüşme sonrası, "Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz onu konuştuk. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu çalışmaları, görüşmeleri yapacağız. Kampanyayı en başarılı şekilde yürüteceğiz." dedi.

"ORTAK MİTİNG" SORUSUNA YANIT VERDİ: GÜNDEMİMİZDE YOK

"Ortak miting yapılacak mı" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞANDIR

BBP lideri Destici, "Cumhur İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tüm mazlum milletlerin de gözü Türkiye'deki seçimde. Onların Cumhur İttifakı için dua ettiklerini biliyorum" diye konuştu.

BBP'liyetkililer Erdoğan'ı alkışlarla uğurladı.