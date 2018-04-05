Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden Güven...

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden Güven...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden Güven...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic,  ayrı ayrı güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar 

ANKARA,

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