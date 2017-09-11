Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gana Büyükelçisi'nden Güven Mektubu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell Egala'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell Egala'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Egala, daha önce ticaret alanında faaliyet gösteriyordu.
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