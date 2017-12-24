Dha Ankara- Çsgb'den Taşeron İşçilere Yönelik Bilgilendirme Formu

Dha Ankara- Çsgb'den Taşeron İşçilere Yönelik Bilgilendirme Formu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı.

Dha Ankara- Çsgb'den Taşeron İşçilere Yönelik Bilgilendirme Formu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorurulabiliyor. 

ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et