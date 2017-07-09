Dha Ankara - CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: AKP ile CHP'yi Karıştırma (Görüntü Ekiyle...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sözde adalet yürüyüşünü yapanlar, partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara, adaylık hakkı vermiyorlar' açıklamasına ilişkin "Ben genel başkan adayı oldum, muhalefet ettim, eleştirdim ama yine milletvekili seçildim. AKP ile CHP'yi karıştırma" dedi.



CHP'li İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu öncesinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'ye yönelik yaptığı 'adaylık hakkı' açıklamasına yanıt verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajlarda, genel başkan adayı olduğunu hatırlatan CHP'li İnce, şunları kaydetti:



"Sözde tarafsız Partili Cumhurbaşkanı 'Adalet Yürüyüşü düzenleyenler partide genel başkan adayı olmak isteyenlere izin vermiyorlar' demiş. Ben Genel Başkan adayı oldum, muhalefet ettim, eleştirdim ama yine milletvekili seçildim. AKP'de böyle bir durum söz konusu bile olamaz. AKP ile CHP'yi karıştırma, Ahmet Davutoğlu'nun başına gelenleri, Genel Başkanlıktan nasıl gönderildiğini herkes biliyor. Kaldı ki CHP'de Genel Başkanların izniyle değil, belirli sayıda delegenin imzası/desteğiyle Genel Başkan adayı olunur. Bunu bile bilmeden konuşuyorsun, hadi sen bilmiyorsun anladık, sayısını ve maaşlarını bilmediğimiz danışmanların ne işe yarıyor?"



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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ile ilgili açıklaması



Haber: ANKARA,