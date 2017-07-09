Dha Ankara - Çavuşoğlu, 'İit Zirve Dönem Başkanı' Sıfatıyla Abidjan Toplantısı'na Katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Temmuz tarihlerinde Abidjan'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44'üncü Toplantısı'na katılmak üzere Fildişi Sahili Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İİT Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla Abidjan Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu'nun, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 44'üncü Toplantısı'nda ve toplantı marjında yapılacak temaslarda Türkiye ve İslam dünyası bakımından önem taşıyan konuların ele alınmasının beklendiği de kaydedildi.



Haber: ANKARA,