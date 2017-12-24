Dha Ankara - Bozdağ'dan Kamuya Personel Alımıyla İlgili Açıklama

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.



Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada alım yapılacak personelin dağılımıyla ilgili bilgi verdi. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:



"Başbakanımız Binali Yıldırım Diyanet işleri Başkanlığı'nın 9.500 personel alacağını açıkladı.



Alınacak personelin dağılımı:



-6000 İmam Hatip.



-3000 Kur'an Kursu Öğreticisi.



-500 Müezzin Kayyım.



Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun.



Başbakanımız Binali Yıldırım, 2018'de 110.000 kamu personeli alınacağını, bunların bazılarının da dağılımını açıkladı. Buna göre bazı kurumlar;



-36.000'i sağlık,



-20.000'i öğretmen,



-15.000 Adalet Bakanlığı,



-10.900 Gençlik ve Spor Bakanlığı alım yapacak. Hayırlı olsun."



Haber: ANKARA,