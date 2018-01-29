Dha Ankara- BBP Genel Başkanı Destici: Tsk, Onların Başına Balyoz Gibi İnecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) askerlerini Münbiç'ten çekmeyeceğini açıklaması üzerine, "Ya ABD CENTCOM oradan bu terörist köpeklerini alıp gidecek ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu onların başına balyoz gibi inecek ve onların hepsini oradan yok edecektir. Bu açık ve net. Bunun geri dönüşü yoktur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerinin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle partilerinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Altındağ ilçesindeki Tacettin Dergahı'nda bulunan mezarı başına gelerek dua etti. Destici'ye partinin genel başkan yardımcıları, il başkanları ile çok sayıda partili eşlik etti. Yazıcıoğlu'nun mezarı başında dua etikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, şunları söyledi:

"Bundan tam 25 yıl önce şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte çıktığımız Büyük Birlik yürüyüşünün 25'inci yılındayız. Tabi Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş gayesi; ülkesine, milletine, Türk ve İslam coğrafyasına inandığı dava ve yüklendiği misyonla hizmet etme amacıyla yola çıktı. Büyük Birlik Partisi tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek dil ülküsüyle hareket etti. ve bu hususta da geriye dönüp 25 yıla baktığımızda, milletinin önünde alnı ak, başı dik ve yüzü pak bir şekilde siyasetini yürüttü. Doğru kimden gelirse onun yanında oldu ve yanlış kimden gelirse gelsin onun karşısında durdu. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet anlayışı ve siyaset tarzıyla bugünlere kadar geldi. Bundan sonrada inşallah bizler yine bu davayı devam ettireceğiz. Rahmetli şehit liderimizin ve hepimizin hayali olan milletin muktedir iktidarını elbette gerçekleştireceğiz."

'TALEBİMİZ, BU HADİSENİN AYDINLATILMASIDIR'

Daha sonra BBP merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına değinen Destici, şöyle konuştu: "Tabi bu arada kabir başındayız. Ben şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Şehadet süreciyle ilgili, bu hadisenin aydınlatılmasıyla ilgili de Kahramanmaraş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturmalar var. Bizim öncelikli talebimiz ve isteğimiz bu soruşturmaların tamamlanarak genel olarak bir dava sürecinin başlaması ve bu hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılmasıdır. Sürecin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

'BUNUN GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR'

Ardından bir basın mensubunun sorusu üzerine Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonuna değinen Destici, bu operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'nin bu kararlı ve cesur tutumu başta ABD ve Rusya olmak üzere dünyanın bölgede bulunan diğer güçlerini de geri adım atmaya zorlamıştır ve geri adım atmıştır. Türkiye bu kararlığını sürdürdüğü sürece karşısında geri adım atmayacak hiçbir güç yoktur. Çünkü bölgenin en güçlü devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Cumhuriyeti istemediği hiçbir şey bölgede gerçekleşemez. Türkiye bunun farkındadır ve buna uygun adımlar atılmaktadır. ve ben inanıyorum ki peşine Münbiç operasyonu gelecektir ve gelmelidir. Onun peşine de Kobani, onun peşine Kamışlı, onun peşine Sincar. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti, ya ABD CENTCOM oradan bu teröristleri alıp gidecek ya da TSK ordusu onların başına balyoz gibi inecek ve onların hepsini oradan yok edecektir. Bu açık ve net. Bunun geri dönüşü yoktur."

Görüntü Dökümü:

-Yazıcıoğlu'nun mezarından görüntü

-BBP Genel Başkanı Destici ve partililerin duası

-Detay görüntüler

-BBP Genel Başkanı Destici'nin açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, -