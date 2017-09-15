Dha Ankara - Başsavcılıktan 3 Fetö Operasyonu; 97 Gözaltı Kararı Var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 FETÖ operasyonu yapıldı. Birinci operasyon kapsamında, darbe soruşturmalarıyla ilgili Kara Havacılık Komutanlığı'nda darbe girişimine katıldıkları belirlenen 24'ü muvazzaf, 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Askerlerden birinin ihraç edildiği, birinin de emekli olduğu belirtildi.



İkinci operasyon kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan okullardaki öğretmen ve idareciler olmak üzere 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde yürütülen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen bütün şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi.



Üçüncü operasyon kapsamında ise kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili 'ByLock' kullanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanı 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çalışanlardan 6'sının ihraç edildiği bildirildi.



Haber: ANKARA,