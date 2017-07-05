Dha Ankara- Başkent'te Yaralı Leylekleri Kurtarma Operasyonu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cadde kenarında bulunan bir direğin üzerine yuva yapan ve sağlık problemi nedeniyle uçamayan 3 ayrı Leylek, itfaiyeciler tarafından kurulan uzun merdiven sayesinde yuvasından alındı. Veteriner ekiplerince muayeneden geçirilen yaralı leyleklerin, tedavileri yapılarak yuvalarına tekarar bırakıldı.



Sağ bacağı kırık, ve kanatlarında problem olan leyleğin durumunu gören vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki direğin tepesinde bulunan yaralı leyleği, kurulan merdiven sayesinde ulaşıp, yuvasından titizlikle alıp, yere indirdi. İtfaiyeciler, leylekleri aşağıda hazır bekleyen veteriner ekiplerine teslim etti. Leylekler sağlık kontrolleri ve incelemelerin ardından itfaiyeciler tarafından titizlikle tekrar yuvalarına bırakıldı.



Görüntü dökümü



İtfaiyecilerin kurulan uzun merdivenle leylekleri yuvasından almaları



-İtfaiyecilerin leylekleri aşağıya indirmeleri



-Leleklerin veterinere teslimi



-Veteriner hekimlerin leylekleri tedavi etmeleri



-Leyleklerin tekrar yuvasına bırakılması



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Muhammet BAYRAM/ANKARA,