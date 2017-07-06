Dha Ankara-  Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile 'Kıbrıs'ı Konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Kıbrıs meselesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Görüşmede, Kıbrıs meselesi hakkındaki bilinen tutumumuz dile getirilmiş, Güvenlik ve Garantiler başlığına verdiğimiz önem vurgulanmış, Ada'da kalıcı barışın ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği belirtilmiştir" denildi.



ANKARA