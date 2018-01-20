Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na, Afrin'deki "Zeytin Dalı" Harekatına İlişkin...
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye saati ile 16.50 'de telefon ile arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin bilgi verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye saati ile 16.50 'de telefon ile arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin bilgi verdi.
ANKARA