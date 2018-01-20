Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na, Afrin'deki "Zeytin Dalı" Harekatına İlişkin...
FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Afrin Harekatı Fiili Olarak Başladı

Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na, Afrin'deki "Zeytin Dalı" Harekatına İlişkin...

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye saati ile 16.50 'de telefon ile arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin bilgi verdi.

Dha Ankara- Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na, Afrin'deki

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu   Türkiye saati ile 16.50 'de telefon ile arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin bilgi verdi.

ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et