Dha Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'la Görüştü

Azerbaycan'da, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlen '6. Küresel Bakü Forumu'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, buradaki temasları sırasında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'la da görüştü.

Başbakanlık'tan görüşmenin içeriğine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başbakanımız, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenmekte olan "6. Küresel Bakü Forumu" marjında bugün (15 Mart), Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile görüşmüştür. Görüşmede, dost Makedonya ile kuvvetli bağların son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarla pekişmesinden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızın iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulanmış; Balkanların barış, refah ve istikrarı için önem arzeden Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine verdiğimiz güçlü destek teyit edilmiştir." - Ankara