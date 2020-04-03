DHA ANKARA -Bakan Koca: Koronavirüs salgında can kaybı 425'e yükseldi
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ankara, Güncel

DHA ANKARA -Bakan Koca: Koronavirüs salgında can kaybı 425'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısının 425'e ulaştığını açıkladı.

03.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:56
DHA ANKARA -Bakan Koca: Koronavirüs salgında can kaybı 425'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısının 425'e ulaştığını açıkladı. Bilim Kurulu üyelerinde, koronavirüs enfeksiyonu görüldüğü iddialarını cevaplayan Koca, "Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca videokonferans ile gerçekleşen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını, 2 bin 786 pozitif vakanın tespit edildiğini belirterek "Toplam 20 bin 921 vaka var, 69 hastamızı kaybettik. Toplam vefat sayısı 425. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 484" dedi.

İL İL VAKA SAYILARI VE RİSKLİ BÖLGELER

Bakan Koca il il vaka sayıları ve riskli bölgeleri grafikler üzerinden gösterdi. Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirten Koca, şu açıklamada bulundu: "20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerin hastalığı ya hissetmemekte ya da hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. 56 ilde hayatını kaybeden vakalarımız var. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul. 60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini 60 yaş üstü oluşturuyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım geliyor. KOAH hastalarımızın 55- 90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çokça çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu görmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde uyulmadığını görüyoruz. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla artırdığı ortadadır. İstanbul'da bir kişinin hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı 16."

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİNDE COVİD-19Bir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinde, koronavirüs enfeksiyonu görüldüğü iddiaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Koca, "Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE MASKE DESTEĞİBakan Koca, üniversite hastanelerinde yardımcı sağlık personellerine maske ve tıbbi malzeme verilmediğine yönelik iddialara ilişkin, malzeme ve ekipman noktasında daha iyi olma gayreti içinde olduklarını belirterek, "Tabi ki bazı kurumlarımızın farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını, çalışan tüm personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. İhtiyaç konusunda gerekli teminleri de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ KURUL OLUŞTURULACAK'Koca, umre ve yurt dışından gelen vatandaşların virüsün yayılımındaki etkisinin sorulması üzerine, "Umre ve yurt dışından gelenler farksız bir şekilde. Sadece yurt dışından gelenlerin sayısı 357 bindi ve umrecilerin oranı yüzde 6'ydı. Bu dönemde birçok arkadaşımız ekrandan daha sağlıklı bilgi vermek noktasında gayret içinde oldular. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu dönemden farklı olarak, psikolojik yönleri ve farklı bir ekibin oluşacağı bir hazırlık içerisindeyiz. Yeni süreçte ikinci bir kurulun duyurusu sizlere yapılacak" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------

Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Kaynak: DHA

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