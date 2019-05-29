ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda partili, Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliği'nin geleneksel sahur programında bir araya geldi.

Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliği'nin geleneksel sahur programı, Altındağ ilçesinde yapıldı. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Gül, daha fazla çalışarak, özgürlükleri daha fazla artırarak millete karşı olan ödevlerini yerine getireceklerini belirterek, "Çok büyük işler yaptık, çok büyük reformlar yaptık ama her şeyi yaptık. 'Artık biz bu iktidarın merkezinde olduk' diye bir düşünceye kapılmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Merkez milletin kalbidir, merkez milletin yanıdır. Milletle beraber Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımları hep birlikte atacağız" şeklinde konuştu.

'YARIM KALAN AFİŞİ İSTANBUL'DA TEKRAR ASACAĞIZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine giden süreçte 1994 ruhuyla hareket etmeleri gerektiğinin atını çizen Gül, "Bugün burada bulunan herkesin 1994 ruhundan bir payı da olmuştur. Burada bulunan herkes 1994'teki 'tamam inşallah' afişini asmıştır ve 23 Haziran'da bu 'tamam inşallah' afişini, yarım kalan afişi İstanbul'da tekrar asacağız inşallah. Çünkü İstanbul, Cumhurbaşkanımızın, büyükşehir belediye başkanlığında Türkiye'ye ve bütün dünyaya 'dünya beşten büyüktür' diyerek ilk yolculuğun atıldığı önemli bir merkez. Bu seçimlerde tecrübenin, deneyimin ve Türkiye'nin, İstanbul'a hizmetin adı olan, markası olan Binali Yıldırım inşallah milletimizin, İstanbul'un desteğiyle en güzel sonucu alacaktır. Sizlerin de desteği elbette en güçlü bir şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.



Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA