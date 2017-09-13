Dha Ankara - Bakan Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Bakan Eroğlu, program çerçevesinde, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yer alan şehitlik ve eserlerin açılışını da yaptı.



Görüntü Dökümü:



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-Bakan Eroğlu'nun konuşması



-Törenden genel ve detay görüntüler



Haber: ANKARA,