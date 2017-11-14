Dha Ankara- 'Ayla' Filminin İzlenme Sayısı 2 Milyonu Geçti

Türkiye'nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşı'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan 'Ayla' filmini 18 günde 2 milyondan fazla kişi izledi. Yapımcı Mustafa Uslu, "İlk günden itibaren ben bu filimi Oscar için hazırladım ve o kalitede yapmaya çalıştım. Çok iddialıyız" dedi.Türkiye'nin Oscar için "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı gösterdiği 'Ayla' filminin yapımcısı Mustafa Uslu, Doğan Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı.



"KIZ BABASI OLMAM BENİ ETKİLEDİ"



Uslu, 'Bu gerçek hikayeyi beyaz perdeye taşımaya nasıl karar verdiniz' sorusuna; "Hikayeyi duyduğum andan itibaren resmen aşık oldum. Hikayeden çok etkilendim. Kız babası ve eski asker olmam beni daha da derinden etkiledi. Zaten benim bundan sonra hayatımda yapmayı düşündüğüm sinema üstlenmiş olduğum misyon gerçek hayat hikayelerini ve bizi biz yapan hikayeleri beyaz perdeye taşımak. Bir sonraki nesillere taşımak. Bunu yaparken en iyi şekilde en özenli şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki projelerimizde gerçek hayat hikayeleri. Şu anda 'Müslüm' üzerinde çalışıyorum. Müslüm Gürses'in gerçek hayat hikayesini anlatan filim. Yine buna benzer gerçek hayat hikayeleri beyaz perdeye taşıyor olacağız" diye karşılık verdi.



"HERKES BU FİLİMİ BAĞRINA BASTI"



Yapımcı Mustafa Uslu, 'İzlenme oranından memnunmusunuz. Geri dönüşler nasıl oldu' şeklindeki soruya ise, "Filmim izlenme oranından çok memnunuz. Bütün ezberleri bozarak olması gerektiği gibi gerçek bir sinema eseri gibi bir sanat eseri gibi sağlam, emin adımlara Türk sinema seyircisi ile buluşuyor. Herkes bu filimi bağrına bastı. Bir giden bir kere daha gidiyor veya öneriyor. Yada arkadaşlarıyla grup olarak gidiyor. Bugünlerde yaşadığımız tatlı mutluluğu yanından 'Ayla'nın etkisinde oluşan aldığımız bir takım haberler bizi daha da mutlu ediyor ve resmen 'Ayla'nın etkisi diye bir şey oluştu. Örnek vereyim; 30 yıldır babası ile görüşmeyen bir hanımefendi babası ile barıştı ve birlikte sinemaya gitti. Keza, bir reklamcı bey 20 yıldır annesi ile görüşmüyordu. Bu filim sayesinde barıştılar. Bunları duymak bizi çok gururlandırıyor. Yine Los Angeles'da filimizi izleyen bir ailenin Gaziantep'te ki mülteci kampından savaş mağduru bir çocuğu evlat edinmeye karar vermesi bizi ayrıca mutlu eden bir şey. Bunlar hep 'Ayla'nın etkileri. İnanın bunlar daha da artacak. Nitekim gişenin layık olacağı yere geleceğini düşünüyorum. Bugün orta ölçekli bir komedi filmi 7 milyon gibi bir gişe yapıyorsa 'Ayla'nın da bu rakamları çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Ama 'Ayla' kısa vadeli değil, uzun soluklu bir periyotta bu rakamı yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü olması gerektiği gibi çok sağlam adımlarla ilerliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor"



"OSCAR'DA İLK GÜNDEN BELLİ ÇOK İDDİALIYIZ"



Uslu, "Oscar'da ilk günden belli çok iddialıyız. İlk filimi dizayn ederken bütün enstrümanları ona göre oluşturduk. Bunu beni yakinen tanıyanlar bilir. İlk günden itibaren ben bu filimi Oscar için hazırladım ve o kalitede yapmaya çalıştım. Çok iddialıyız. İddialı olduğumuzu hissettik, gördük. Los Angeles seyahatimizde Türk filmleri haftasında çok başarılı sonuçlar elde ettik. İnsanların ilgileri çok iyiydi. Orada da 'Ayla'nın etkilerini aldık. Çok güzel geri dönüşler oldu. Hiç beklemediğimiz rakamlara ulaştık. İnsanların sevgisini kazandı. Çok güzel sözler duyduk. En güzeli, Golden Globe eski başkanı, "Ayla'nın Oscar'a ihtiyacı yok ama Oscar'ın 'Ayla' gibi bir filime ihtiyacı var" demesi ayrıca moral motive verdi. Çok inanıyorum"



"2 MİLYONU GEÇTİ



'Ayla' filminin izlenme sayısının 18 günde 2 milyonu geçtiğini söyleyen Uslu, "18 günde 2 milyondan fazla kişi izledi. Biz bunun artarak yükseleceğini düşünüyoruz. Aslında biz bu filmi çekerek halkımızın karşısına ayna koyduk. Bu aynadan kendilerini gördüler. Vicdanları ile karşılaştılar. Vicdanlarının sesini dinlediler. Kendi merhametlerini gördüler Süleyman'da. Bizim için çok gurur verici bir şey ki, çok ciddi bir seyirci profiline ulaştık yaş grubu olarak. 80 yaşından 10 yaşına kadar. Çok değişik bir profil bu. Bunları sinemaya götürdük" diye konuştu.



Haber: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA