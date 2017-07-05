Dha Ankara - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Narkotik Operasyonuyla İlgili Açıklama

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, bugün yurt genelinde düzenlenen narkotik operasyonunun Başkent ayağına yönelik açıklama yaptı.



Bu kapsamda Başkent'te 33 noktada yürütülen denetimlerde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmak' suçlarından toplam 2076 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



Öte yandan, denetimler çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeleri ile 43 hassas terazi, 3 uyuşturucu düzeneği ve çok sayıda silah ile mermi bulundu. Denetimlerde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplamda 1 milyon 255 bin 790 TL, 3 bin 731 dolar ve 450 avro ele geçirildiği kaydedildi.



Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:



"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmakö suçları ile ilgili 33 ayrı olayda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 1.050, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 943, diğer suçlardan ise 83 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.



Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 1.019'u Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla salıverilmiş, 687'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 232'si için adli kontrol kararı verilmiş; 109'u Savcılıktan, 29'u Mahkemece serbest kalmıştır.



Ayrıca bu yakalamalarda:



1. 506.301 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi,



2. 402 kök Hint keneviri bitkisi,



3. 22.995 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi,



4. 8.323 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi,



5. 88.805 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi,



6. 13.266 gram uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi,



7. 1.448 gram uyuşturucu-uyarıcı bonzai maddesi,



8. 967 gram uyuşturucu-uyarıcı afyon sakızı maddesi,



9. 1.358 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi,



10. 2.402 adet uyuşturucu uyarıcı sentetik hap,



11. 570 gram uyuşturucu-uyarıcı salvia divinorium maddesi,



12. 43 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu düzeneği,



13. 39 adet tabanca, 72 adet şarjör, 968 adet tabanca fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kurusıkı fişek, 5 adet uzun namlulu silah, 481 adet uzun namlulu silah fişeği, 21 adet av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği,



14. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1.255.790 TL, 3.731 dolar ve 450 avro ele geçirilmiştir."



Haber: ANKARA,