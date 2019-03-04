Dha Ankara - Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın (1)

Dha Ankara - Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın (1)

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dha Ankara - Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın (1)

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerden görüntü

-Çarşı genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA
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