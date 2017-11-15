Dha Ankara- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Aldığı Kararın Doğru...

ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin FETÖ üyeliği konusunda aldığı kararla ilgili, "Ben bu kararı eleştiriyorum. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararının doğru olmadığını düşünüyorum" dedi. Kocaman ayrıca Ankara'da 15 bin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, bunların bir kısmıyla ilgili işlem yapılmadığını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ soruşturmaları ve açılan davalarla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.



ANKARA'DA 15 BİN BYLOCK KULLANICISI TESPİT EDİLDİ



Kocaman, Ankara'da 15 bin Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu kullanıcıların büyük bir bölümünün soruşturmalara konu edildi. Ancak Emniyet ve ilgili kurumlardaki yoğunluk nedeniyle bunların tamamına adli soruşturma açılamadı" dedi.



17-25 FETÖ İÇİN TOPTAN BİR KRİTER OLMAMALI



FETÖ'yle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini ve tek örgüt üyesi veya yöneticisi kalmayıncaya kadar edileceğini söyleyen Kocaman, "17-25 Aralık, FETÖ için toptan bir kriter olmamalı. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. 17-25 örgüt yöneticileriyle ilgili genel bir milat değildir. Bizim bahsettiğimiz normal vatandaş, örgütte yöneticilik yapmış olanlar değil. Vatandaş, bu örgütün gerçek yüzünü görünce araya perdeyi çekmiş. Örgütün yönetici takımından bir kişi himmet toplamış, örgüt adına toplantılar düzenlemiş, sohbetleri o organize etmiş. Bu kişi 17-25'ten önce de sonra da sorumlu. Yönetici takımı bilerek ve isteyerek örgütün içinde kalmış ve örgütün eylemlerini organize etmiş. Bank Asya bizim ana kriterimiz. 17-25'ten önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil. FETÖ elebaşının talimatıyla hesap artışı yapanlar bizim için ciddi şüphelidir" diye konuştu.



KRİPTOLAR YÜZÜNDEN HIZLI KARARLAR ALINAMADI



FETÖ'nün yeterince tanınması halinde örgütün iç yüzünün daha kolay anlaşılacağını belirten Kocaman şunları söyledi: "Ocak 2014'ü düşünün. Cumhurbaşkanımız o dönemde başbakan, hükümet, bakanlar ve herkes televizyonlarda bunları anlatıyor. Diyeceksiniz ki 'niye banka hemen kapatılmadı?' Yüzlerce, binlerce kripto FETÖ'cü oralardayken, ne yazık ki kararlar hızlıca alınamadı. Bu nedenle mücadelede gecikmeler oldu. Samanyolu TV'nin TÜRKSAT'tan çıkarılma kararı çok önceden alınmasın rağmen, gereği yapılamadı. Her yerde kripto FETÖ'cü olduğu için, devlet adımlarını hızlı atamadı. Ocak-Şubat 2014 Türkiye'sini gözümüzün önüne getirdiğimizde, Borçlar Hukukunda bir tabir vardır. 'Orta zekalı, iyi niyetli, dürüst, objektif, üçüncü kişi' özelliklerini taşıyorsanız bunu görürsünüz hemen. Biz sağlık probleminiz yoksa, bunu görmeniz lazım."



BU KARAR BİZİ ŞU AŞAMADA ETKİLEMEZ



Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, bir kişinin başvurusu üzerine FETÖ üyeliği konusunda verdiği "örgüte yalnızca sempati duymak veya örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi fiillerin örgüt üyeliği için yeterli olmayacağı" yönündeki karara katılmadığını vurgulayan Kocaman, "Ben bu kararı eleştiriyorum. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararının doğru olmadığını düşünüyorum. Normal bir vatandaş dini duygularla, FETÖ'cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmiş. Bu kişiler bizim için tek başına FETÖ üyesi değil. Ama örneğin Terörist ele başının talimatı sonrası Banka Asya'ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulundan geçene kadar alınacak kararlarda aynı kriterlerle devam edeceğiz. Karar tekrar Dairenin önüne gelir. Daire onar. Yargıtay Ceza Genel Kurulunda geçer, o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Belki mahkeme direnecek? Şu anda belli değil ne olacağı. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi şu aşamada etkilemez. FETÖ ile mücadele kararlı bir şekilde devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,